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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. حركة تغييرات وتنقلات داخلية فى مدينة بيلا كفر الشيخ

رئاسة مركز ومدينة
رئاسة مركز ومدينة بيلا

 أصدر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، قرارات تغييرات وتنقلات في عدد من الإدارات بديوان عام الوحدة وعدد من الوحدات القروية، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد جيل من الكوادر الجديدة القادرة علي التعامل مع المواطنين، والوصول إلي الرضا التام، وتحقيق الصالح العام، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الإدارات، وفي ضوء توجيهات محافظ كفرالشيخ.

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ونصت قرارات رئيس مركز ومدينة بيلا علي تكليف وسام أحمد أمين، مدير إدارة «مشروعك» للعمل مشرفًا علي المركز الإعلامي بالوحدة، بجانب عمله الحالي، والسيد أبو الحديد السيد البطرة، الموظف بالوحدة القروية بإبشان، للعمل فنيًا بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة، ومصطفى جمال الدين مصطفى، الموظف بالوحدة القروية بأبو بدوي، للعمل بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا.

كما نصت قرارات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، علي إلحاق كل من: «عماد محمد على عبد النبي، الموظف بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بإدارة الموارد البشرية بالوحدة القروية بالحوة، وأيمن عبد العزيز محمود، الموظف بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بوحدة المعلومات بالوحدة القروية بحازق، وتامر رشاد مصطفى البلحي، فني بالوحدة القروية بالكوم الطويل، للعمل بمركز المعلومات بالوحدة القروية بدار السلام، وعمر عبد العزيز محمد عبد العال، الموظف بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بإدارة التجميل والمنتزهات بديوان الوحدة، ومحمد عبد العزيز عبد العال ضيف، بقسم الإشغالات بالوحدة القروية بأبو بدوي، للعمل بقسم المعلومات بذات القرية»..

وتأتي تلك القرارات عقب الإطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته  وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار معالي الوزير المحافظ رقم (584) لسنة 2020 بشأن التفويض ببعض الاختصاصات وعلى ما يقتضيه الصالح العام وحسن سير وانتظام العمل.

كفرالشيخ مركز المعلومات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ رئيس الوحدة المحلية

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