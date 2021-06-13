عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة باسم عوض الله والشريف الحسن في قضية الفتنة

صدى البلد

أعلن النائب العام الأردني، اليوم الأحد، انطلاق إجراءات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق ومعه الشريف حسن بن زيد، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي.

وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي، قضية رئيس الديوان ووزير المالية السابق باسم عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، وأيضا الشريف حسن بن زيد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا، اليوم الأحد إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حازم المجالي، صادق على قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، في القضية المتعلقة بالمتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين.

وبحسب لائحة الاتهام، كلاهما متهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وشملت لائحة الاتهام، التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وأيضا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

رسائل ولقاءات سرية ضد الملك.. التحقيقات تكشف مفاجآت بشأن قضية الفتنة بالأردن

القضاء الأردني يصدر قراراً عاجلاً بشأن قضية الفتنة

بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة بـ الأردن

ملك الأردن يبحث آلية للصفح عن موقوفي قضية الفتنة

وبدأت القضية في 3 أبريل الماضي حينما بث الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد.

وفي اليوم التالي اتهمت الحكومة الأردنية الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.

وبعد ذلك أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال، وفي 22 أبريل مرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إن عوض الله وبن زيد، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

الأردن الشريف حسن باسم عوض الله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قضية الفتنة

موضوعات متعلقة

الأردن.. باسم عوض الله والشريف حسن أمام محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل

رسائل ولقاءات سرية ضد الملك.. التحقيقات تكشف مفاجآت بشأن قضية الفتنة بالأردن

القضاء الأردني يصدر قراراً عاجلاً بشأن قضية الفتنة

بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة بـ الأردن

ترشيحاتنا

استقبال حافل من الأهالي.. تفاصيل زيارة النني إلى مسقط رأسه في المحلة

يورو 2020 .. تعادل إيجابي في الشوط الأول بين النمسا ومقدونيا الشمالية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

محاكاة ساخرة أم حقيقة.. غلاف مجلة تايم يكشف تحدي بايدن لـ بوتين قبل أول قمة بينهما

انفوجراف.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

لاعب منتخب النمسا يهدي هدفه في مقدونيا الشمالية لـ إيريكسن.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

كسر له الجمجمة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على صديقه

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

هجوم عنيف على منة شلبى بسبب صورة حنان ترك بدون حجاب.. تفاصيل

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ