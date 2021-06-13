وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت
أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه سيتم فتح خطوط الطيران لعودة العمالة للسعودية خلال أسابيع قليلة.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوزارة لديها إهتمام بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني".
وأوضح وزير القوي العاملة:" لو استطعنا تنفيذ 100 ألف مشروع صغير سنوفر مليون فرصة عمل، معقبا:"المشروعات الكبري للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا".
وأردف وزير القوي العاملة:" لدينا قوائم إنتظار في مشروع التدريب المهني، مضيفا:"مبادرة حياة كريمة نطبقها في قطاعات الوزارة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها".
وأكمل:" الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرصة العمل لأولادها وأيضا دعم المشروعات الصغيرة".