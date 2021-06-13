لاعب منتخب النمسا يهدي هدفه في مقدونيا الشمالية لـ إيريكسن.. شاهد

تُقام في الوقت الحالي مباراة منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتعادل المنتخبين بهدف لمثلهما، حيث افتتح ستيفان لاينر التسجيل للنمسا، قبل أن يعادل جوران بانديف النتيجة لمقدونيا الشمالية.

وبعد تسجيل لاينر هدف فريقه الأول، قام اللاعب برفع قميص كُتب عليه:"إيريكسن.. كن قويًا" في رسالة دعم للاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت في يورو 2020.

تشكيل النمسا

جاء تشكيل النمسا لمواجهة مقدونيا الشمالية كالآتي:

في حراسة المرمى: باكمان

خط الدفاع: ستيفان لاينر - دراجوفيتش - هينتيرجير - أولمار

خط الوسط: باومجارتلينجر - لايمر - شلاجر - ديفيد ألابا - سابيتزر

خط الهجوم: كالادزيتش

تشكيل مقدونيا الشمالية

من جانبه اختار إيجور أنجيلوفسكي مدرب منتخب مقدونيا الشمالية للقاء كل من:

في حراسة المرمى: ديمتريفسكي

خط الدفاع: ريستوفيكي - فلكوفسكي - موسليو

خط الوسط: نيكولوف - بردهي - أديمي - إلماس - أليوسكي

خط الهجوم: ترايكوفسكي - جوران بانديف.

وتقام المباراة على ملعب بوخارست أرينا برومانيا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.