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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انفوجراف.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

مدرسة التكنولوجيا
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انفوجرافا يشرح لخريجي الشهادة الإعدادية التفاصيل الكاملة عن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات في إطار حرص الوزارة  على تعريف الطلاب كل ما يخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات هي مدرسة تدرس تخصصات: الميكاترونيات

وكشف انفوجراف وزارة التربية والتعليم عن شروط التقديم والقبول في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، والمميزات التي سيتم الحصول عليها كالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وأعلنت التعليم أنه سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر تعد الأولي من نوعها وتتميز بالاعتماد من شركتين صناعيتين رائدتين في مجال الصناعات الكهربائية، التي بحيث تضمن للدارسين فرص تدريب عملي خلال سنوات الدراسة علي أعلى مستوى، والذى بدوره يكسبهم جدارات فنية ضرورية لحصولهم علي الشهادات المهنية الدولية، مما يتيح للطلاب العمل، والتعلم في نفس الوقت بداية من السنة الأولي للدراسة، و تشارك هاتان الشركتان في توكيد الجودة بالمدرسة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – "ناس" وهي المؤسسة الرائدة في مجال التدريب المهني لتضمن للطلاب منظومة تعليمية ذات جودة عالية لضمان حصول المدرسة والخريجين علي الاعتماد الدولي.

وعن المنهج الدراسي في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية، والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المميزات لطلبة المدرسة منها: مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في الشركات بعد التخرج

لخريجي الشهادة الاعدادية مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات انفوجراف التفاصيل الكاملة الميكاترونيات التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية

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