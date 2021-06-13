موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

كشف مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، موكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بداية الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه لاتزال عمليات التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة لجميع مواد الشهادة الإعدادية.

وانتهت الخميس الماضي، امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالبا وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وكانت لجان الامتحانات شهدت تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان.