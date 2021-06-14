مناقشة ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.. اليوم

تواصل لجان البرلمان اجماعتها اليوم، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام).

كما تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون مقدم من العضو إيهاب عبدالعظيم وستون عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة".

وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتورعبدالنعيم حامد، بشأن عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع ، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، طلب الإحاطة المقدم من النائب سوسن حسنى حافظ، بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة في محاربة الأفكار الإرهابية وذلك باستغلال مسارح الدولة في تقديم عروض فنية ومسرحيات لكبار الكتاب.