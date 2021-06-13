أستاذ هندسة: الدولة تقدم حلولا جذرية لمشاكل النقل

قال الدكتور حسن مهدى، استاذ هندسة النقل والطرق، إن إقامة محاور وطرق لربط القاهرة الكبرى تأتي ضمن إطار خطة متكاملة لرفع المعاناة المرورية.

وتابع مهدى خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقدم حلولا جذرية متكاملة لمشاكل النقل لأنه يمس حياة المواطن واضعة في الاعتبار المستقبل والزيادة السكانية.

وأكد حسن مهدى، أن قطاع النقل يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره قاطرة التنمية.

وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق قائلا:" ما كان يحدث سابقا كانت مسكنات، أما الآن فهناك تطوير جذري للطرق بحلول "جريئة".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مخطط تطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى، موضحاً أن الرؤية العامة تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة طرق بما من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة.