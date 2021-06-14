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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

مجاعة تيجراي
مجاعة تيجراي

يعاني إقليم تيجراي في إثيوبيا من أزمة كبيرة تهدد بحدوث مجاعة تيجراي، وهو الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتحذير، ودفع بابا الفاتيكان للتعليق على وضع إقليم تيجراي.

 

وطالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم الأحد، بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الجياع في منطقة إقليم تيجراي التي مزقتها الحرب في شمال إثيوبيا، حيث يمنع الجنود الإثيوبيون والإريتريون تسليم المواد الغذائية وغيرها من المساعدات لهم، وفق ما أوردت شبكة “بلومبرج”.

 

ويعاني إقليم تيجراى منذ اندلاع الحرب في نوفمبر، من تشريد ومقتل سكان الإقليم، وأصبح الأن على أعقاب وقوع كارثة إنسانية وحدوث مجاعة طاحنة داخله.

 

موقف الأمم المتحدة

وجاءت تحذيرات بابا الفاتيكان بعد إعلان الأمم المتحدة خطورة الوضع في إقليم تيجراي، وانزلاق الأطفال والرضع نحو المرض والجوع والموت المحتمل نتيحة لسوء التغذية، منوهة إلى خطورة الوضع على ما يزيد على ٣٣ ألف طفل في تيجراي

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي .

بابا الفاتيكان إقليم تيجراي تيجراي اثيوبيا مجاعة تيجراي

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