بفستان أسود .. هند صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة.

تألقت هند صبري في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت فستانا أسود طويلا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

أكملت هند صبري إطلالتها ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة والقيمة التي منحتها إطلالة متكاملة كما تميزت بأنها جمعت بين البساطة والأناقة وعدم المبالغة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل أية عبد الحميد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت هند صبري على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير.

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.