لماذا فاز هاتف NOTE 10 Pro بجائزة "IF Design 2021" العالمية

أطلقت Infinix نهاية شهر مايو الماضي هاتفها Note 10 pro الحائز على جائزة IF design 2021 وهي جائزة عالمية تميز الهواتف الأكثر ابتكاراً من حيث التصميم وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التى تضعها لجنة تحكيم تعد الأكبر في هذا المجال حيث تتكون من 98 عضواً.

ويعتبر Note 10 pro الأخ الأوسط في سلسلة NOTE 10 الجديدة كليًا ، وهي عائلة من الهواتف الذكية التي تتضمن NOTE 10 و NOTE 10 Pro و NOTE 10 Pro للاتصالات القريبة المدى (NFC).

وهو ما دعى الكثيرون للتساؤل: ما هو الاختلاف في هذه الهواتف وما الذي تقدمه للمستخدم بشكل يجعلها اكثر تنافسية في فئتها؟

وبعد فحص دقيق لهذه السلسلة الجديدة وجدنا أنها تتفرد بعدد من المميزات وهي شاشة فائقة الانسيابية ، ومعالجات ألعاب MediaTek قوية ، وكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) وبطارية محسّنة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع، لقد تم تصميمها ببساطة لتعزيز وتحسين تجارب العمل والترفيه للجميع.

وتجذب سلسلة NOTE 10 على وجه التحديد رواد الموضة الذين يريدون حقًا هاتفًا ذكيًا يوازن تمامًا بين التكنولوجيا الذكية المبتكرة والتصميم الأنيق الجميل، حيث أعادت Infinix ابتكار مفهوم التصميم السابق لخط NOTE من خلال الجمع بين طبقتين في تصميم واحد سلس وشامل. يوازن التصميم بشكل مثالي بين الوظائف والجماليات والأناقة والابتكار والملمس واللون وهو ما كان سبب أساسي في فوزة بجائزة ايف ديزاين 2021 من بين 1744 متنافس في هذه المسابقة وسط قواعد تحكيم صارمة.

وبتسليط المزيد من الضوء على شاشة الهاتف التي تعد عنصر أساسي في التصميم نجد:

• شاشة 6.95 بوصة FHD

• معدل تحديث 90 هرتز

• 180 هرتز لمس معدل أخذ العينات

• نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 91٪

• ذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع

• نسبة تباين الألوان 1500: 1

ويسمح هذا التصميم المبتكر للشاشة بالحفاظ على سلامتها الكاملة وتحقيق نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91٪ وهو ما يجعل الشاشة مثالية لأولئك الذين يعتمدون بشكل كثيف على هواتفهم الذكية في العمل والمعيشة والترفيه ، مما يجعل تجربتهم أكثر إمتاعًا بغض النظر عن كيفية استخدامهم لها، وهو ما شجع انفينكس على تقديم أطول مدة ضمان للشاشة وهي 180 يوماً.

"في الواقع ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة App Annie لبيانات الجوال والتحليلات ، يقضي المستهلكون العالميون الآن 4.2 ساعة في المتوسط ​​يوميًا باستخدام التطبيقات على هواتفهم الذكية ، بزيادة قدرها 30٪ عن العامين السابقين فقط، في بعض الأسواق ، يكون المتوسط ​​أعلى - أكثر من خمس ساعات. (Tech Crunch ، 2021) "وتوضح لك هذه البيانات مدى اعتمادنا على شاشات هواتفنا وكيف يمكن لشاشة فائقة الدقة أن تكون الحل الأمثل لعالمنا الجديد.



