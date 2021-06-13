أرخص 5 سيارات "سيدان" في الأردن موديلات 2021| صور

تشكل القيمة السعرية أهمية كبيرة داخل المعادلة الشرائية للسيارات، إلى جانب المواصفات الفنية الخاصة بكل سيارة، و التي تختلف من موديل إلى اخر، بالاضافة إلى التصميم الخارجي و الداخلي، بينما يبحث الكثير عن سيارة تلبي كل هذه الاحتياجات إلى جانب تمتعها بسعر مناسب، و موديل 2021

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات "سيدان" داخل السوق الاردني لـ موديلات 2021.

– ميتسوبيشي اتراج موديل 2021

تضم السيارة محرك بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 76 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم في الساعة، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، بينما تنطلق من 0 إلى 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 14 ثانية.

و تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2021 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها 14.500 دينار.

– سوزوكي سيارز موديل 2021

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4490 مم، و بعرض 1730 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1485 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 495 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، و بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر لكل 100 كم.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021محرك 1500 سي سي بسعر 12.900 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 16.750 دينار.

– لادا جرانتا موديل 2021

تحتوي لادا جرانتا على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول 4268 مم، و عرض 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، إلى جانب مساحة التخزين الخلفية و التي تسع لـ 480 لتر.

و يبلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها 14.200 دينار.

– ام جي 5 موديل 2021

تستمد السيارة ام جي 5 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر لكل 100 كم، و تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء.

و تبدأ اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2021 بقيمة قدرها 14 ألف دينار للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 16.500 دينار، و تأتي الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بقيمة تبلغ 19 ألف دينار.

– هوندا سيتي موديل 2021

زودت السيارة بمحرك من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي، و حصلت السيارة على مساحة تخزين خلفية تسع لـ 506 لتر، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4553 مم، و بعرض 1748 مم، مع 1467 مم للارتفاع.

و يبلغ سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2021 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها :

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل DX 2021محرك 1500 سي سي بسعر 17.900 دينار

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 18.900 دينار.