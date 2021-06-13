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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمنتدى ترويج الاستثمار في افريقيا..

270 اجتماع ثنائي بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

التكامل من أجل النمو
التكامل من أجل النمو

قال المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا تحت شعار "التكامل من أجل النمو " بمدينة شرم الشيخ، شهد عقد 270 اجتماع ثنائي بين رجال الاعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الافريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الافريقية المشاركة بالمنتدى.

وأضاف عبد الوهاب خلال الجلسة الختامية لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في افريقيا أن الجلسات تناولت مناقشة عدة موضوعات هامة منها دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية فضلا عن دراسة أفضل المُمارسات لهيئات الاستثمار الأفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع: شهدت الجلسات مناقشات دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية،و آليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات الإفريقية النفاذ إلى الأسواق العالمية بالاضافة إلى مناقشة سُبل سَد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الأفريقي في تمويل كبرى المشروعات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

رجال الأعمال القطاع الخاص القطاعات الاقتصادية مدينة شرم الشيخ رجال الأعمال المصريين الدول الافريقية

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