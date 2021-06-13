270 اجتماع ثنائي بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

بمنتدى ترويج الاستثمار في افريقيا..

قال المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا تحت شعار "التكامل من أجل النمو " بمدينة شرم الشيخ، شهد عقد 270 اجتماع ثنائي بين رجال الاعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الافريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الافريقية المشاركة بالمنتدى.

وأضاف عبد الوهاب خلال الجلسة الختامية لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في افريقيا أن الجلسات تناولت مناقشة عدة موضوعات هامة منها دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية فضلا عن دراسة أفضل المُمارسات لهيئات الاستثمار الأفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع: شهدت الجلسات مناقشات دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية،و آليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات الإفريقية النفاذ إلى الأسواق العالمية بالاضافة إلى مناقشة سُبل سَد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الأفريقي في تمويل كبرى المشروعات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.