وزير الرياضة يشهد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، مباراة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم امام نظيره الجنوب افريقي، في ثان مباريات المنتخب الودية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة.

حرص الوزير على التواجد ومؤازرة المنتخب الأولمبي قبيل مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً على تقديم كل الدعم للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، وتوفير احتياجاته من اجل المنافسة في الأولمبياد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، أحرز أحمد ياسر ريان، الهدف الأول والثاني في الدقيقة 18 والدقيقة 20 من الشوط الأول، وأحرز صلاح محسن الهدف الثالث من تسديدة رائعة تسكن الشباك في الدقيقة 23.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري جاء في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو والتي تسمي "مجموعة الموت"، حيث يتواجد أيضاً منتخبات الأرجنتين، اسبانيا، ومنتخب أستراليا.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا، يوم الخميس الماضي، على إستاد السويس، تغلب فيها المنتخب المصري بهدفين نظيفين، أحرز هدفي المباراة مصطفي محمد مهاجم المنتخب والمحترف في صفوف نادي جالتا سراي التركي.

