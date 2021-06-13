زميل الأعب اريكسن الذى قام بوضعة علي جانبه هو الذى انقذ حياته
من أنقذ حياة اريكسن؟.. رئيس وحدة القلب بعين شمس يفجر مفاجأة جديدة.. فيديو
قال الدكتور محمد زهران رئيس وحدة القلب بعين شمس ، أن زميل اللاعب السويدي كريستيان اريكسن الذى قام بوضعه علي جانبه هو الذى انقذ حياته وهذا يدل علي درجة وعي وتدريب عالية جدا للاعبين بالخارج .
وأضاف زهران خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ،أن اريكسن إذا ظل علي ظهرة دون أن يحركه أحد ، كان سيقوم ببلع لسانه نتيجة توقف عضلة القلب خصوصا أنه كان في حالة إغماء .
وبعد أقل من 48 ساعة من انطلاقها، شهدت بطولة يورو 2020، بعض الأحداث الصعبة، والأرقام الاستثنائية، أبرزها الإصابة المرعبة لـ كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك، خلال مواجهة فنلندا .
وانطلقت بطولة يورو 2020، أول أمس، الجمعة، بإقامة مباراة إيطاليا ضد تركيا، والتي انتهت بتفوق الطليان بثلاثية نظيفة.