«منتجي الدواجن» : مصر تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة

قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت توفير مصادر البروتين الحيواني بأسعار مناسبة رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة وتتجه إليه بقوة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صناعة الدواجن لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومي، مؤكدا أن دول العالم تهتم بصناعة الدواجن لأنها تساعد كثيرا في الاقتصاد القومي.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق بالثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني بوجه عام، مردفا أن فتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بـ 9 مواقع، بعيدا عن الوادي والدلتا ساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج من الدواجن ومنتجاتها.



أوضح أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول من نقص في المواد الغذائية بسبب جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي كانت تتوافر بها مصادر البروتين الحيواني بأسعار مناسبة رغم الجائحة، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم عقد بروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنوك الممولة والاتحاد العام للدواجن لتوفير الدعم اللوجستي الفني والمالي لصغار مربي الدواجن الذين يمتلكون من 60 إلى 80% من جملة ما لدينا من ثروة داجنة بفائدة بسيطة تصل إلى 5%.