تشكيل هولندا أمام أوكرانيا في يورو 2020.. ديباي يقود الهجوم
أعلن فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره الأوكراني، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
تشكيل هولندا
وجاء تشكيل منتخب هولندا لمواجهة أوكرانيا كالآتي:
في حراسة المرمى: مارتن ستيكنلبرج
خط الدفاع: يوريان تيمبر - دي فري - دالي بليند
خط الوسط: دينزل دومفريس - مارتن دي رون - جيي فينالدوم - فرانكي دي يونج - فان أنهولت
خط الهجوم: فوتر فيجورست - ممفيس ديباي
وتقام المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام في تمام التاسعة من مساء اليوم.