من حزب يش عتيد.. اختيار ميكي ليفي رئيسا للكنيست الإسرائيلي

إسرائيل.. اختيار ميكي ليفي رئيسا للكنيست

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، على اختيار ميكي ليفي، من حزب "يش عتيد" رئيسًا له، قبيل التصويت النهائي على منح الثقة لحكومة نفتالي بينت.

وصوت الكنيست على منح الثقة لحكومة بينيت، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59.

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد "هناك مستقبل"، لمدة عامين آخرين.

وسيظل نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.