أحمد موسى: "على مسئوليتي" قدم الحقائق في القضية المعروفة بـ"مغارة علي بابا"
قال الإعلامي أحمد موسي، إن برنامج “على مسئوليتي” يقدم الحقائق للرأي العام كما هو معهود دوماً.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "برنامج على مسئوليتي قدم الحقائق الكاملة في القضية المعروفة إعلاميا بمغارة علي بابا".
وأوضح أن تقرير قضية شقة الزمالك أكد أن اللوحات ستودع في المتاحف كما أوضحت لكم.
وأكمل: "أتقدم بالتحية لقضاة مصر الأجلاء بشأن قضية مغارة علي بابا الزمالك".
وأكمل: "كل المستندات الرسمية والمراسلات ترسل على عنوان شقة الزمالك (مغارة علي بابا)".