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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات نقص فيتامين د.. انتبهى إليها

صدى البلد

علامات نقص فيتامين د عديدة  ويعد الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل متكرر هم أقل عرضة للإصابة بالنقص ، لأن بشرتهم تنتج ما يكفي من فيتامين د لتلبية احتياجات أجسامهم وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن ، فقط أولئك الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين د حققوا فائدة كبيرة بعد تناول جرعة عالية من المكملات لمدة عام واحد.


يلعب فيتامين د أدوارًا مهمة في وظيفة المناعة. أحد أكثر أعراض النقص شيوعًا هو زيادة خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى.

فيما يلي  علامات وأعراض لنقص فيتامين د وفقا لموقع هيلث لاين 

أضرار الجرعات الخاطئة من فيتامين د

من أشهر الفيتامينات الحديثة .. فيتامين د يحمي من الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة .. والاسستخدام الخاطئ يتسبب فى كوارث صحية خطيرة

 

1. الشعور بالتعب 


قد يكون التعب المفرط والتعب علامة على نقص فيتامين د. قد يساعد تناول المكملات في تحسين مستويات الطاقة.


2. آلام العظام والظهر


يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق فهو يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم  وقد تكون آلام العظام وآلام أسفل الظهر علامات على عدم كفاية مستويات فيتامين (د) في الدم.


قد يكون انخفاض مستويات فيتامين د في الدم سببًا أو عاملًا مساهمًا في آلام العظام وآلام أسفل الظهر.

 

3. الاكتئاب


قد يكون المزاج المكتئب أيضًا علامة على نقص فيتامين د. فيرتبط الاكتئاب بانخفاض مستويات فيتامين (د) وقد وجدت بعض الدراسات أن المكملات الغذائية تحسن المزاج.

4. تساقط الشعر 

 إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة أن انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم يميل إلى أن يكون مرتبطًا بتساقط شعر أكثر حدة فقد يكون تساقط الشعر علامة على نقص فيتامين د 

5. آلام العضلات


غالبًا ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات وهناك بعض الأدلة على أن نقص فيتامين د قد يكون سببًا محتملاً لآلام العضلات لدى الأطفال والبالغين من المكملات الغذائية تحسن المزاج.

6. بطء التئام الجروح 


قد يكون التئام الجروح البطيء بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين د لديك منخفضة للغاية.وقد تؤدي مستويات فيتامين د غير الكافية إلى ضعف التئام الجروح بعد الجراحة أو الإصابة أو العدوى.

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