عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: إسرائيل تستعد لإنهاء حقبة نتنياهو

صدى البلد

 ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الأحد/ أن الكنيست الإسرائيلي على بعد دقائق من التصويت على حكومة جديدة سوف تسطر نهاية سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة التي استمرت حوالي 12 عامًا شهدت خلالها إسرائيل حالة من الشلل السياسي.


وأوضحت الصحيفة (في معرض تعليقها على الحدث) إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون بزعامة رئيسي حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت - المليونير البالغ من العمر 49 عامًا والذي يصف نفسه بأنه يميني أكثر من نتنياهو، وزعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد.

 

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتقاسم فيها حزب له جذور عربية السلطة مع حكومة يمينية.


أما نتنياهو، 71 عاما، حامل لواء اليمين، ظل يدير إسرائيل لمدة 15 عاما من الأعوام الـ 25 الماضية، لكنه أمضى الأسبوعين الماضيين في محاولة لفصل التحالف الجديد ومهاجمته، قائلا إنه "ائتلاف خطير من الاحتيال والاستسلام"، متعهدًا بالعمل على "الإطاحة به سريعا جدا".
 

ومن المقرر أن يدخل نتنياهو صفوف المعارضة بجانب دفاعه عن نفسه في ثلاث تهم بالفساد، مؤكدا أنه غير مذنب في جميع التهم ورفض المحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إنهاء رئاسته للوزراء.


وعلى مدى سنوات حكمه، تنامت المعارضة ضد نتنياهو، ليس فقط في صفوف اليسار والوسط، ولكن أيضا في صفوف أحزاب اليمين رغم انحيازها أيديولوجيا إلى جانب الليكود، بما في ذلك حزب "يمينا"، حسبما أشارت الصحيفة.


وبالنسبة للإسرائيليين، الذين خاضوا أربع انتخابات منذ أبريل 2019، آلت ثلاثة منها إلى طريق مسدود، بينما أسفرت أحدهم عن حكومة وحدة وطنية قصيرة الأجل- فإن التصويت، حسبما قالت الصحيفة البريطانية، سيشير على الأقل إلى فترة استراحة قصيرة في حالة الجمود السياسي عبر تحالف يعتبره العديد من المحللين بأنه "ضعيف" ولن يستمر طويلا بسبب مجموعة واسعة من الخلافات؛ منها حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وحتى حقوق اليهود غير الأرثوذكس في الزواج بحرية.

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يتدخل.. تفاصيل خناقة ثنائي بيراميدز فى التدريبات

رئيس جامعة الأزهر يستقبل مدير منظمة QS لتصنيف الجامعات العالمية

إسرائيل.. أعضاء حكومة نفتالي بينيت يؤدون اليمين الدستورية

270 اجتماع ثنائي بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

من حزب يش عتيد.. اختيار ميكي ليفي رئيسا للكنيست الإسرائيلي

أبو العينين يطالب بزيادة الاستثمار الخاص ووضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

كسر له الجمجمة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على صديقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ