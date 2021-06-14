فيديوجراف.. الداخلية كشفت القصة.. متسابق ذا فويس يكسر جمجمة زميله

أثيرت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وذلك عقب إعلان الإعلامي محمد نشأت عن واقعة مؤسفة تعرض لها الطفل حسن شريف من قبل صديقه معاذ عيسى متسابق ذا فويس كيدز والتي كادت تودي بحياته.

واقعة معاذ عيسى متسابق ذا فويس كيدز

تعدى متسابق ذا فويس كيدز «معاذ عيسى» على زميل له يُدعى «حسن شريف»، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حاليًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كشف الشرطة تفاصيل الواقعة والقبض على الطفل المتهم من خلال الفيديوجراف التالي.