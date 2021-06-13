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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل مدير منظمة QS لتصنيف الجامعات العالمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل مدير منظمة QS لتصنيف الجامعات

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،  أن جامعة الأزهر تقوم بأداء رسالتها التعليمية والبحثية، جنبا إلى جنب مع رسالتها الإنسانية نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة محليا وإقليميا ودوليا.


جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أشوين فيرنانديز، المدير التنفيذي الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط و اسيا لمؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية، والوفد المرافق له من بنك المعرفة المصري، اليوم بمكتبه بمدينة نصر. 

 

حضر اللقاء الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أحمد الشافعي مدير ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي، والدكتور أحمد صوفي مدير المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر. 


وأوضح رئيس الجامعة أن ما تقوم به جامعة الأزهر من إنجازات على كافة الأصعدة والمستويات أكبر دليل على ذلك، مشيرا إلى أن الجامعة نظمت العديد من القوافل الطبية والإغاثية إلى العديد من دول العالم، وكان منها إرسال قافلة طبية إلى لبنان خلال حادث المرفأ الذي وقع العام الماضي، وأيضا إرسال قوافل طبية إلى السودان،  والصومال، ونيجيريا إضافة إلى قوافل أخرى كثيرة كان آخرها قافلة طبية أرسلها الازهر الشريف الأسبوع قبل الماضي إلى قطاع غزة.


وأضاف رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف يحتضن حوالي  33 الف طالب وافد من أكثر من  108 دولة حول العالم يتعلمون في رحاب الأزهر الشريف قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، ثم بعد ذلك يعودوا إلى بلادهم ويقوموا بنشر  مبادئ القيم والوسطية والاعتدال في بلادهم.
 

جدير بالذكر أن مدير مدير منظمة QS لتصنيف الجامعات العالمية، حرص خلال زيارته لجمهورية مصر العربية على زيارة جامعة الأزهر لتقديم التهنئة بمناسبة تكريمها في المؤتمر الدولي حول التصنيف العالمي للجامعات والذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، كما حرص على لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والجلوس معه، ووعد بمزيد من التعاون بينه وبين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً خلال المرحلة المقبلة.


وفي ختام الزيارة قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور  أشوين فيرنانديز المدبر الإقليمي لمؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية ومنحه درع الجامعة.

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الأزهر جامعة الأزهر محمد المحرصاوي المكتبة الرقمية القوافل الطبية بنك المعرفة المصري تصنيف الجامعات

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