أخبار التعليم.. عميد كلية آداب القاهرة: الطلاب يؤدون الامتحانات بشكل طبيعي.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

عميد كلية آداب القاهرة: الطلاب يؤدون الامتحانات بشكل طبيعى دون مواجهة أى مشاكل

انفوجراف.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

الثلاثاء.. تعليم الوادي الجديد تطلق مسابقة الكاريكاتير ضمن الأنشطة المدرسيةالتعليم: إطلاق موقع استيفاء ملف ترقي المعلمين الثلاثاء المقبل.. تفاصيلأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإفريقية العليا يتلقون لقاح كورونا

تباعد اجتماعي وتعقيم وتطهير .. إجراءات احترازية مشددة بامتحانات آثار القاهرة

عودة الدراسة وجهاً لوجه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية من الخريف المقبل

"جسور التنمية ١".. قافلة متكاملة من جامعة المنصورة لأهالي قرية كفر الترعة



