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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. "موارد دبي" تطور قدرات ومهارات المواطنين لإعدادهم لقيادة العمل الحكومي

موارد دبي تطور قدرات
"موارد دبي" تطور قدرات ومهارات الكفاءات المواطنة

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإماراتية، وشركة إرنست ويونغ /EY/ للاستشارات، مذكرة تفاهم بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بينهما في مجال تنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة بين مختلف القطاعات في إمارة دبي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماارتية “وام”، وقع المذكرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفراس القسوس، رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إرنست ويونغ /EY/.

 

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة لتحقيق عدة أهداف تتمثل في التعاون في مجالات الشراكات البحثية وبرنامج " ريادة " المتخصص في تطوير مهارات المواطنين من خلال التدرب على رأس العمل في شركة إرنست ويونغ /EY/ ، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر تبادل الممارسات الحكومية والعالمية المهنية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، بالإضافة لتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين، وتفعيل قنوات الخدمة المجتمعية بينهما.

 

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي حرص الدائرة على تطوير قدرات ومهارات الكفاءات المواطنة في حكومة دبي، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، وتنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة.

 

وقال إن الدائرة تحرص على الاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، ونقل خبراتهم لتأهيل الموظفين في الوظائف المحورية الحكومية، عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم ضمن برنامج " ريادة " الذي طبقته الدائرة في عام 2018.

 

من جانبه قال فراس القسوس إن شركته ستتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والجهات الحكومية في مجال التدريب، وستضع خلاصة خبراتها وتجاربها في خدمة قطاع الموارد البشرية في دبي لتعزيز مكانته الرائدة.

 

وأضاف أن شركته لديها خبرات كبيرة وسنوات طويلة من العمل المشترك مع القطاع الحكومي في دولة الإمارات ودول المنطقة، وتحرص على مواصلة تعاونها مع الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات اللازمة خاصة في مجال تدريب الموظفين لتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، والاستعداد الدائم لتأدية الواجبات الوظيفية في مختلف الظروف.

 

من جهته قال وصفي المصري رئيس خدمات استشارات الموارد البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ارنست ويونغ /EY/ للاستشارات إن فريق خدمات استشارات الموارد البشرية لدى الشركة يتمتع بالخبرة والإمكانات الكافية لمواكبة التحديات التي تواجهها مؤسسات القطاع الحكومي في المنطقة ولتقديم المشورة في العديد من المجالات المتعلقة بالموارد البشرية.

 

ونصت مذكرة التفاهم على تسهيل تدريب الموظفين لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات الحكومية في دبي ضمن فترة زمنية محددة ليتم من خلالها التدريب العملي لتطوير الكفاءات، والتعاون على توثيق دراسات الممارسات المهنية لدى الطرف الآخر واستخدامها في الأنشطة التعليمية والتدريبية المنفذة لدى كل منهما في المجالات التي تخدم أهداف المذكرة.

 

وبموجب المذكرة ستقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ برنامج " ريادة " من قبل قسم التوطين المعني بهذا البرنامج في الدائرة مع شركة إرنست ويونغ /EY/ للاستشارات لتنفيذ متطلبات البرنامج وفق اللوائح الصادرة بهذا الشأن.

اقتصاد الامارات الموارد البشرية الشرق الاوسط حكومة دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط

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