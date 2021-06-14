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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة بالبرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان YPL

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئه الشراكة بين الأكاديمياتIAP ورد تعاون الـIAP مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا ESMT لعقد البرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان YPL خلال الفترة من 22 وحتى 26 أكتوبر2021 تزامنًا مع قمة الصحة العالمية فى برلين -ألمانيا.

وأوضحت أنه يجب أن يتمتع المرشحون بالصفات التالية: 

  • لهم وظائف في التعليم الطبي والقيادة السريرية والصحة العامة والسياسة الصحية والخدمات الصحية
  • الإدارة
  • أظهروا صفة القيادة في المهن التي يختارونها
  • متحمسون ولديهم مهارات اتصال متميزة وقدرة ورغبة وشخصية لتمثيل مهنة الطب بشكل جيد عند التفاعل مع كبار المهنيين من القطاعات المتعددة المشاركة فى قمة الصحة العالمية .
  • بالاضافة الى استعدادهم بعد المشاركة للانخراط مع شبكة YPL الأوسع.
  • وتسعى الIAP إلى مشاركة 20 من القادة الأطباء الشبان المتميزيين الذين يقل أعمارهم عن 40 عام وتشجيع المشاركة النسائية فى هذا البرنامج.

بينما لمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط 
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/ypl/?lang=ar

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البحث العلمي تعلن شروط التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية.. تفاصيل

وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لإنشاء وتطوير مكاتب لنقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار لزيادة تنافسية البحث العلمي، وذلك في إطار رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للنهوض بالابتكار والعلوم التطبيقية وريادة الأعمال وربط البحوث العلمية التطبيقية وتطويعها.

وقالت الأكاديمية إن ذلك لحل التحديات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ودورها في إنشاء مشروعات صغيرة قائمة على الاقتصاد المعرفي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصرى.

وأوضحت أنها ستقدم دعما ماليا للمساعدة في إنشاء وتشغيل أو تطوير المكاتب، وتوفـير التدريب اللازم لأعضــاء المكتب داخل وخارج مصر، إلى جانب توفير فرص التواصل بين جميع المكاتب لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفـــير الدعم المالي والفني لتسجيل براءات الاختراع من الموصى بها من مكاتب التسويق.

التنمية الاقتصادية الخدمات الصحية البحث العلمى والتكنولوجى الدورة العامة للملكية البحوث العلمية

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