صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

الهيئة العربية للتصنيع كائن صناعي تفاعلي يعمل على أرض الواقع، وحصلت على مر السنين الماضية على شهادات ضمان الجوده العالمية في كل منتجاتها للحفاظ علي مكانتها في الأسواق، وتعمل على تعزيز آليات الرقابة الداخلية والمتابعة والتقييم والتطوير، كما تخضع لأنظمة التقييم الذاتي الدوري والمراجعات المستقلة والتقييمات لضمان تميزها وتواؤم أدائها مع خطتها الاستراتيجية واستمرارية تعاظم قيمتها المضافة.

وتركز الهيئة العربية للتصنيع علي تقديم حلول التنمية المستدامة، وتعتبر المسؤولية المجتمعية هي أحد مجالات التركيز الرئيسية في حلولها الصناعية الشاملة، حيث تأخذ العديد من برامجها ومشروعاتها في الاعتبار التأثيرات المجتمعية والبيئية، ويتم ايلاء اهتمام خاص بالآثار علي البيئة والأشخاص.

وتستهدف الهيئة باقامة شراكات عظيمة الأثر وذلك لتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية والإنتاجية المتوافقة مع سياسات العميل من خلال توسعات رأسية أو أفقية أو شبكية، كما تعمل الهيئة العربية للتصنيع على بناء وتأسيس وتنمية قدرات الصناعات الوطنية والمحلية حول العالم.

قام موقع صدى البلد الإخبار بجولة داخل مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، الرائد في الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه من صناعات محلية لتعميق المنتج الوطني، خاصة إعلانها عن تدشين أول خطوط إنتاج من التابلت واللاب توب.



أكد المهندس أحمد محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قررت الفترة الماضية إنشاء خط جديد لتصنيع التابلت خاصة بعد تزايد الطلب في السوق المصري، سواء في العملية التعليمية أو الإستخدام الشخصي.

وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الهيئة العربية للتصنيع تشعر بمدى أهمية المشاركة والمسئولية الكبيرة في الخطط الإستراتيجية التي تنفذها الدولة من خلال توطين التكنولوجيا وزيادة التعميق المحلي، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا الذي أثرت على الإقتصاد العالمي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه بعد أزمة كورونا أصبح الإعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير خاصة التعليم «أون لاين» عبر الإنترنت وإستخدام التابلت في المدارس، لذلك الهيئة العربية للتصنيع اتخذت خطوة بشأن هذا الموضوع لخدمة المدارس والشركات التي تمتلك التكنولوجيا، منوها إلى أنه كان هناك تعاونا مع مجموعة طلال أبو غزالة لإنتاج التابلت الجديد.

وأوضح أن مصنع الالكترونيات به خط إنتاج لتصنيع نوعين من التابلت، وتصنيع اللوحة الإلكترونية الأساسية للتابلت، يوجد أيضا أحدث خط للتجميع السطحي للمكونات الإلكترونية، والأجهزة التي تتعامل مع المكونات الدقيقة والصغيرة الخاصة باللوح الالكترونية الخاصة بالاب توب والتابلت، وهناك خطة لزيادة المنتج المجلي الفترة القادمة.

ونوه المهندس أحمد محمد عبد العزيز، إلى أن المرحلة الأولى تنتج 300 ألف جهاز في السنة، ومتوقع زيادة خطوط الإنتاج في حالة زيادة الطلب، لافتا إلى أن خط التصنيع ينتج أكثر من نوع وهذا يتطلب المواصفات المعينة التي طلبت من المصنع.

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