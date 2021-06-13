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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يناقش سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ الاقصر مع مسئولي
محافظ الاقصر مع مسئولي هيئة الرعاية الصحية

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الاحد كلا من الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية والمهندس حسام صادق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل واللواء اشرف أبو عيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل  والدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والدكتور محمود عبد الوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور عماد أبو العزائم السكرتير المساعد بالمحافظة.

 

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وتناول اللقاء مناقشة سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتم استعراض الوحدات والمراكز الصحية المقرر استكمال اعمال انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وذلك لتدشين اعمال المنظومة فى كافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر تفعيل المنظومة بها بداية يوليو القادم.

 

يذكر ان محافظة الأقصر بها عدد 59 وحدة ومركزا صحيا و5 مستشفيات موزعة على مراكز ومدن المحافظة تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .

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محافظ الأقصر منظومة التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية المراكز الصحية

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