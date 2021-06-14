بدء فعاليات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة .. اليوم

تنظم وزارة التجارة والصناعة، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة، اليوم الاثنين فعاليات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة ويترأسها وزيرا التجارة فى البلدين، ويعقب ذلك ترأس الوزيرين لإجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك وذلك بأحد فنادق القاهرة.

واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس الأحد، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بمطار القاهرة مساء - الأحد- والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

وقد شارك في مراسم الاستقبال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، والسفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية والسيد بندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك والسيد حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى والمستشار تجاري أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما يجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة وبصفة خاصة التعاون التجاري لا سيما وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الـ5.5 مليار دولار عام 2020.