ليلى حسين: دوري في مسلسل الخروج علامة فارقة في تاريخي الفني

قالت الفنانة ليلى حسين، إن مشاركتها في مسلسل "الخروج" تعد من أبرز أدوارها في عالم الفن وعلامة فارقة في تاريخها الفني، مشيرة إلى أنها جسدت فيه لأول مرة دور فتاة ليل جريئة جدًا.



وتابعت "حسين"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى أن رد فعل المشاهدين صدمها وشجعها على دورها ووجه لها الجمهور التحية على أدائها الصادق في المسلسل.



وأوضحت، أنها لم تكن خائفة من مشاركتها في المسلسل وتجسيدها لدور “فتاة ليل” نهائيًا، ولكن كل التفكير كان في كيفية تقديم الدور بشكل جيد، خاصة وأنه العمل الرابع لها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها استعدت للدور جيدًا من خلال قراءة العمل كاملًا لكي تتعرف على أبعاد الشخصية جيدًا.

وعن تجربتها في المسلسل أكدت ليلى حسين، أن"ملوك الجدعنة" كانت تجربة لطيفة جداً واستفادت منها بشكل كبير، خاصة وأن الجمهور شاهدها بشكل مختلف، مضيفة: "تم ترشيحي لدور "عواطف" في مسلسل "ملوك الجدعنة" عن طريق المخرج أحمد خالد موسى، وشاهدني في الكثير من الأعمال وآخرهم مسلسل "حكايات بنات"، ورأى أنني مناسبة لتجسيد الدور، وتواصلت مع الشركة وقرأت الورق ومضيت.

وأشارت إلى، أن دور شخصية عواطف في مسلسل "ملوك الجدعنة" مميز وجديد لأنها أول مرة تقدم دور بنت شعبية وشريرة وكانت فرصة كي تغير جلدها من دور ليلى البنت الكيوت اللطيفة لبنت شريرة .



ولفتت إلى أن شخصية عواطف في مسلسل "ملوك الجدعنة" كانت شريرة وطماعة وهي تكره هذه الشخصيات جداً وكان مطلوبا منها تجسد الدور بإتقان.