حظر تداوله بشكل كامل.. كتاب بتربية طنطا يحول الإرهابي سيد قطب إلى بطل.. فيديو

قال وليد العشري المتحدث باسم جامعة طنطا، إن الجامعة لا يمكنها أن تقبل بوقوع أي مخالفة لافتا إلى أن الكتاب الذي يوجد بشأنه جدل لأنه يجعل من حسن البنا والسيد قطب أبطال يدرس في كلية التربية.



وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الجامعة اليوم اتخذ الإجراءات القانونية الأزمة للواقعة ومنها حظر تداول الكتاب بشكل كامل لأنه ليس من الممكن أن نصمت على مثل هذه الوقائع .

وأوضح العشري، أن رئيس جامعة طنطا قام بإحالة الواقعة كاملة للتحقيق، وهذه الإجراءات ضمانة حقيقية للواقعة وضمانة أننا لا نقبل بحدوث مثل هذه الأمور خصوصا أنها تأثر على أجيال.