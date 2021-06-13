رئيس الرجاء يكشف تفاصيل تولي أبو العينين العشماوي تدريب نادى النجوم

أصدر سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح بيانا تفصيليا بشأن تولى أبو العينين العشماوي تدريب نادى النجوم.

وجاء البيان على النحو التالي:

{بسم الله الرحمن الرحيم}

▪︎بيان هام لمجلس إدارة نادى الرجاء بخصوص انتقال الكابتن أبو العينين العشماوي من مهمة المدير الفني لنادى الرجاء الى مدير فنى نادى نجوم المستقبل.

▪︎إليكم ما حدث تفصيلا: تلقيت أمس اتصالا هاتفيا من صديقى الأستاذ محمد الطويلة المتعاون دائما معنا. نحن كمنظومة نادى الرجاء طالبنى فيه بخدمة وموقف اخوى معه وهى قيادة الكابتن ابوالعينين لنادى نجوم المستقبل باقى مباريات الموسم.

▪︎وبحكم العلاقه التى تربطنا بالاستاذ محمد وافقنا على الفور على تولى الكابتن نينو المهمة فى النجوم والحقيقه ان الاستاذ/ محمد الطويلة مواقفه دائما مشرفه معنا ولم يتأخر لحظة في مد يد العون لنا فى كثير من الاحداث والمواقف.

▪︎وعليه تم عقد اجتماع ودى عاجل مع الكابتن ابوالعينين واقناعه بالموافقه على قيادة المهمه الصعبه واللا مستحيلة تقديرا لنادى نجوم المستقبل واعضائه الموقرين ورئيسه المحترم محمد الطويلة..

▪︎كما نؤكد ثقتنا الكبيرة فى قدرات الكابتن نينو بتخطى هذه المحنة الصعبة وعودة كيان نادى نجوم المستقبل الى مكانه الطبيعى.