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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل المحاور الخمسة لـ استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المحاور الخمسة التي تقوم على أساسها استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر، وهي الاستراتيجية التي بدأت وزارة التربية والتعليم تتبنيها منذ عام 2018 .

 

هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني

أوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الهيئة عبارة عن هيئة للجودة بمشاركة ألمانية دولية لاعتماد مناهج التعليم الفني الجديدة وشهاداته، بحيث تكون شهادات التعليم الفني معتمدة في الخارج ، وبالتالي "اي حد هيكون معاه شهادة تعليم فني يقدر يشتغل في اي دولة في العالم"

وترسل هذه الهيئة لجانا متخصصة للمدارس الفنية وتتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع

ويتمثل الاسم الرسمي لـ الهيئة الجديدة في  الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى"، وتختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية ، وتتمتع بالاستقلالية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا

وفي ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.

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 تحويل المناهج الدراسية 

أكد الدكتور طارق شوقي ، أن المنظومة الجديدة في التعليم الفني تعتمد على فكرة الجدارات والتي تعمل على إعطاء الطالب مهارات متخصصة في مجاله حيث تم اختيار 105 مدارس كمرحلة أولى لتنفيذ المناهج المطورة المبنية على الجدارات خلال العام 2019/2020 وفقا لتمثيل جميع المحافظات.

وأضاف أنه يتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشتركة في تطوير التعليم الفني، حيث تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجاري لتعمل تبعًا لمنهجية الجدارات وهي (برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات)، إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة في مجال التعليم التجاري تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية

وقال وزير التعليم إنه يتم تطوير مناهج التعليم الفني عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يكتسبها الخريج؛ حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح ، أن الوزارة تعتزم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.


تحسين مهارات المعلمين 

وأكدت الوزارة، أنها تقوم بتقديم التدريبات العملية لجميع معلمي مدارس التعليم الفني ، لتدريبهم على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد. 


مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني 

تقوم وزارة التربية والتعليم بـ إبرام شراكات مع رجال الصناعة ؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" .

وتجمع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة.

وتخطط الوزارة أن يصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030.

ومن أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها حتى الان: مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية ، مدرسة HST  للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ، مدرسة بي. تك أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة ،مدرسة WE المشتركة  للتكنولوجيا التطبيقية ، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الالبان ، ومدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال اصلاح السيارات ، ومدرسة جي أي تي(GIT) للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية ، ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

 

 تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني 

وتقوم وزارة التربية والتعليم بهذا الدور من خلال إجراء تحسين جذري وحقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة في مدارس التعليم الفني ، وتحسين الانضباط في مدارس التعليم الفني .

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