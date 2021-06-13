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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق أسماء عدد من الشهداء والرموز التاريخية على مدارس وشوارع الدقهلية

لجنة المسميات بالدقهلية
لجنة المسميات بالدقهلية

ترأس اليوم الأحد اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية إجتماع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، وذلك بحضور ممثلا عن المستشار العسكري للمحافظة وممثلا عن مدير أمن الدقهلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى التربية والتعليم والأبنية التعليمية أعضاء اللجنة وأيضا ممثلى المجتمع المدنى .

 

 تناول الإجتماع إستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء الشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.


 وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم  على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة  فى هذا الشأن  ففى مركز ومدينة المنزلة  وافقت اللجنة على إطلاق إسم الشهيد محمود محمد عبد الحميد قهوه على مدرسة المنزلة الثانوية الصناعية بنين، بالإضافة الى إطلاق إسم الشهيد رائد حسنى أحمد عويس سيد على مدرستي الدمج الإعدادية الثانوية ،وأيضا تم الموافقة علي إطلاق إسم طاهر محمد محمد حسن فرح على مدرسة العربان للتعليم الأساسى بالمنزلة لكونه المتبرع بالأرض  وفي مركز ومدينة بني عبيد تم الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد إبراهيم الشحات ناصف على مدرسة ميت عدلان الإعدادية  .


كما وافقت اللجنة علي إطلاق اسم الدكتورة فرحة الشناوي علي أحد أكبر شوارع منطقة الفيروز بمدينة المنصورة تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع وتكريماً لمسيرتها العلمية .


كما وافقت اللجنة علي إطلاق أسماء بعض أعلام الدقهلية والشخصيات العامة على بعض الشوارع بمنطقة الفيروز التابعة لحى غرب المنصورة وهم ( شارع  الإمام جلال الدين السيوطى ، شارع أحمد حسن الزيات ، وشارع احمد لطفى السيد ، شارع الدكتور سليم حسن ، شارع محمد كامل ليله، شارع البطل حسن طوبار، شارع المهندس أحمد عبده الشرباصى،  شارع الدكتور محمد حسين هيكل باشا،  شارع الشيخ جاد الحق على جاد الحق،  شارع مسجد الشهداء، شارع الدكتور محمد عبد الله عنان ).

 

 كما قررت اللجنة إرجاء مناقشة عدد من الموضوعات لحين استيفاء كافة المستندات واستكمالها جميع الشروط المقررة .


وقد أكد "السكرتير العام" انه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات المشار إليها بعد مناقشتها بكل دقة من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار  المحافظ  فى هذا الشأن .


 

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