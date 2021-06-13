محافظ المنوفية يفتتح مدارس دراجيل و 30 يونيو الرسمية للغات بمدينة الشهداء

افتتح اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مدرسة دراجيل الرسمية للغات، ومدرسة شهداء ثورة 30 يونيو الرسمية للغات بكفر دنشواى، وذلك خلال جولته الميدانية لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء.

جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي تيأتي هذا في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية ، رافقة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، ومدير الإدارة التعليمية بالشهداء ، ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية لمدرسة دراجيل الرسمية للغات ، والمقامة على مساحة 2450 م2 وبقيمة تعاقدية تزيد عن 10 مليون جنيه و بإجمالي 28 فصل دراسي ، ووسط حفاوة بالغة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب قام محافظ المنوفية بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً أن في مثل هذا اليوم سطر أهل المنوفية البواسل في دنشواي صفحة جليلة من الصفحات الخالدة في تاريخ مصر العظيم ، مؤكداً أن " ذكري حادثة دنشواي " جسدت بطولات وتضحيات الشعب المصري ضد بطش الاستعمار الإنجليزي.



قرر المحافظ صرف مكافاة مالية لإدارة المدرسة والعاملين بها تقديراً لهم ولظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف ، وكذا إعداد شهادة تقدير لمدير المدرسة تقديراً له ، كما وجه المحافظ بعرض دراسة بشأن تنفيذ ملعب نجيل صناعي وإنشاء معمل صوتيات بالمدرسة للارتقاء بالخدمات التعليمية للطلاب ، وخلال تفقده أشاد المحافظ بحجم الأعمال الإنشائية والتجهيزات الحديثة للمدرسة ، مؤكدا أن هذا الصرح التعليمي المتميز يعد إضافة قوية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في إنشاء جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به .



وخلال جولته استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين يتضرورن من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم ، وأكد لهم أن العمل جاري علي قدم وساق بكافة ضواحي مركز الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لرفع مستوى خدمات البنية التحتية والأساسية ولإحداث تنمية شاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات قرى المركز .



كما شملت الجولة إفتتاح مدرسة شهداء 30 يونيو الرسمية للغات بقرية كفر دنشواي ( إنشاء جديد ) على مساحة 2020 م2 و بقيمة تعاقدية تزيد عن 8 مليون جنيه وبإجمالي 22 فصل دراسي ، والتي تحتوى على المراحل التمهيدية والابتدائية والاعدادية ، حيث قام المحافظ بإفتتاح المدرسة وسط فرحة أهالي القرية وقام الطلاب بعزف نشيد وطني عبروا فيه عن عظمة تاريخ ومكانة المنوفية والوحدة الوطنية ، وقد أبدي المحافظ إعجابه بهذا الاستقبال الباهر مؤكداً أنه يعد رسالة قوية تدل علي عراقة وأصالة شعب المنوفية العظيم .

وخلال تفقده للمدرسة قرر المحافظ صرف مكافأة مالية لإدارة المدرسة لما يبذلونه من جهد ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع إدارة الحدائق بالمحافظة بتدعيم المدرسة بأشجار الزينة والمثمرة لإطفاء مظهر جمالي للمدرسة ، كما استمع المحافظ لشكاوي عدد من أهالي القرية ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة إعداد لقاء معهم بمكتبه بديوان عام المحافظة للإستماع الي طلباتهم وايجاد حلول مناسبة لهم .

ومن جانبها أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن إجمالي عدد المدارس التي سيتم دخولها للخدمة التعليمية هذا العام بلغ 24 مدرسة بنطاق المحافظة، حيث تم إنشاء 63 مدرسة جديدة وتطوير ورفع كفاءة 44 مدرسة أخري ، موضحة أن إجمالى عدد مشروعات إنشاء المدارس بمركز الشهداء خلال الفترة من 2019 وحتى 2021 بلغ 9 مدارس تم الإنتهاء من تسليم 3 مدارس بقوة 58 فصل دراسى وبتكلفة تقديرية تزيد عن 24 مليون جنيه وجارى العمل بـ 6 مدارس أخرى بقوة 120 فصل دراسى بإجمالى تكلفة تعاقدية تزيد عن 45 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار، مشيراً إلى الإهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء.