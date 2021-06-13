عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يواصل تألقه في بطولة العالم لليزر رن

سموحة يواصل تألقه
سموحة يواصل تألقه في بطولة العالم لليزر رن

واصل فريق سموحة تألقه خلال مشاركته الناجحة في بطولة العالم لليزر رن والمقامة في القاهرة وجاءت النتائج كالتالي:


في مرحلة فوق 40:حصد عمرو محمد شحاتة  المركز الحادي عشر فردى.
في مرحلة senior:
حصد أحمد علي مسعد المركز السادس فردى.
في مرحلة jonior:
حصد عبد الرحمن محمود إبراهيم المركز الثالث فردي والمركز الأول فرق.
في مرحلة 17 سنة:
حصد آمر على مسعد المركز الأول فردي والمركز الأول فرق.
وحصد إبراهيم محمود الدسوقي المركز الثاني فردي والمركز الأول فرق.
وحصد محمد أيمن الحسيني المركز السابع فردى.
وحصد محمد سامح حسن المركز الخامس والعشرين فردى.
في مرحلة 15 سنة:
حصد يوسف إسلام رمضان المركز الثالث فردي والمركز الأول فرق.
وحصد حازم محمد حسن المركز الثاني عشر فردى.
وحصد مروان محمد العربي المركز السابع عشر فردى.
في مرحلة 13 سنة:
حصد إيوان أحمد طه المركز العاشر فردى.
وحصد سليم هشام مجدى المركز العشرين فردى.
وحصد إياد عبد الوهاب التهامي المركز السابع والعشرين فردى.
وأهدي العميد تامر عاطف رئيس الجهاز الفني الإنجاز الكبير للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي مقدما له الشكر علي دعمه للرياضة في سموحة بصفة عامة وللخماسي بصفة خاصة.

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ