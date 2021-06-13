سموحة يواصل تألقه في بطولة العالم لليزر رن

واصل فريق سموحة تألقه خلال مشاركته الناجحة في بطولة العالم لليزر رن والمقامة في القاهرة وجاءت النتائج كالتالي:



في مرحلة فوق 40:حصد عمرو محمد شحاتة المركز الحادي عشر فردى.

في مرحلة senior:

حصد أحمد علي مسعد المركز السادس فردى.

في مرحلة jonior:

حصد عبد الرحمن محمود إبراهيم المركز الثالث فردي والمركز الأول فرق.

في مرحلة 17 سنة:

حصد آمر على مسعد المركز الأول فردي والمركز الأول فرق.

وحصد إبراهيم محمود الدسوقي المركز الثاني فردي والمركز الأول فرق.

وحصد محمد أيمن الحسيني المركز السابع فردى.

وحصد محمد سامح حسن المركز الخامس والعشرين فردى.

في مرحلة 15 سنة:

حصد يوسف إسلام رمضان المركز الثالث فردي والمركز الأول فرق.

وحصد حازم محمد حسن المركز الثاني عشر فردى.

وحصد مروان محمد العربي المركز السابع عشر فردى.

في مرحلة 13 سنة:

حصد إيوان أحمد طه المركز العاشر فردى.

وحصد سليم هشام مجدى المركز العشرين فردى.

وحصد إياد عبد الوهاب التهامي المركز السابع والعشرين فردى.

وأهدي العميد تامر عاطف رئيس الجهاز الفني الإنجاز الكبير للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي مقدما له الشكر علي دعمه للرياضة في سموحة بصفة عامة وللخماسي بصفة خاصة.