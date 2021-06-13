البورصات العربية والخليجية.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويتية والأردن ومسقط والبحرين.. وتراجع المصرية والعراقية

مستهل تعاملات الأسبوع..

البورصات العربية والخليجية:

ارتفاع مؤشرات السعودية والكويتية والأردن ومسقط والبحرين

تراجع المؤشرات المصرية بعد تداولات كلية بلغت 4.1 مليارات جنيه

انخفاض مؤشر البورصة العراقية ويسجل تراجعاً بنسبة 0.13%



شهد أداء البورصات العربية والخليجية، ارتفاعا في أغلب أسواق المال خلال تعاملات اليوم الأحد 13 يونيو 2021، في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية والكويتية والأردن ومسقط والبحرين فيما تراجعت البورصة المصرية والعراقية.

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 635.69 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.1 مليارات جنيه.



وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تراجع نسبته 0.9% مسجلًا 9887.19 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.53% ليبلغ مستوى 2324.05 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 2.12% من قيمته مسجلًا 3262.97 نقطة.

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 101.14 نقطة ليقفل عند مستوى 10897.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات بحر العرب، والخليج للتدريب، وجبسكو، وزجاج، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والكيميائية، والدرع العربي، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.35%.



فيما كانت أسهم شركات جازادكو، ودار الأركان، وجاكو، وذيب، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، وجازادكو، وجاكو، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 236.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23144.70 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1912 صفقة.

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,552.58 نقطة بارتفاع قدره 6.51 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 649.58 نقطة بارتفاع قدره 0.06 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليوناً و 394 ألفاً و 459 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 407 آلاف و 801 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.

بورصة قطر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم, ارتفاعا بمقدار 16.35 نقطة، بنسبة 0.15%، ليصل إلى 10 آلاف و739.48 نقطة.



وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليوناً و096 ألفاً و106 أسهم بقيمة 340 مليونا و553 ألفا و010.841 ريالا، نتيجة تنفيذ 6083 صفقة في جميع القطاعات.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 66ر23 نقطة ليبلغ مستوى 9ر6238 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 %، وجرى تداول كمية أسهم بلغت 9ر474 مليون سهم تمت عبر 14278 صفقة نقدية بقيمة 5ر71 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 75ر33 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5284 نقطة بنسبة صعود بلغت 64ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر330 مليون سهم تمت عبر 9958 صفقة نقدية بقيمة 6ر28 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر19 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6866 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر144 مليون سهم تمت عبر 4320 صفقة بقيمة 43 مليون دينار.



وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 46ر33 نقطة ليبغ مستوى 28ر5549 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر238 مليون سهم تمت عبر 6598 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4040.49 نقطة مرتفعًا بـ 10.6 نقطة وبنسبة 0.26% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4029.88 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و 755 ألفًا و 359 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 16.6 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 11 مليونًا و 693 ألفًا و 921 ريالًا عمانيًا.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08%، عند مستوى 2078.00 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 11.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.1 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.

البورصة العراقية

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم, تراجعاً بنسبة 0.13%, متوقفاً عند 559.29 نقطة, حيث انخفضت أسهم 6 شركات, وارتفعت أسهم 3, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة 635,390,927 سهماً, بقيمة 664,345,554 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 375 صفقة شملت 23 شركة مساهمة,من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.