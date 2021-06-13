وادي الرُمة .. عجائب السعودية التي أبهرت العالم

كعاصفة القصائد ينطق فيها سحر أزمنة السّقيم .. نقي الصوت في قيثارة الأيام .. سلاماً أيها الماء سلاماً .. قصائد يعزفها وادي الرمة بالمملكة العربية السعودية على حنين المترددين عليه ذلك الوادي الساحر العجيب في ملامحه .

يعد وادي الرمة بالمملكة العربية السعودية أكبر الأودية الشهيرة في الجزيرة العربية على مر التاريخ، أحد عجائب الطبيعة يعبر السعودية من الغرب إلى الشرق بامتداد 1000 كيلومتر من مشارف المدينة المنورة إلى الكويت.

يتميز وادي الرمة بموقع فريد جعل منه وجهة موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضاً، الرُّمة ظاهرة طبيعية تصنّف ضمن أهم الظواهر الطبيعية في السعودية، نظراً لاتساع عرضه وطول امتداده، وتربعه على مساحة شاسعة يعبر خلالها من غرب المملكة وحتى شرقها، وهذا ما جعله أطول أودية شبه الجزيرة العربية، يبدأ من مشارف المدينة المنورة من السفوح الشرقية لجبال منطقتها، وسفوح الحرات المجاورة، ويتجه نحو الشرق حيث يمتد إلى الكويت مروراً بمنطقة القصيم، حيث يكون فيها معظم جريانه، ما جعله يحمل في ذلك الجزء المار بالمنطقة اسم "وادي القصيم"، الذي يصب فيه أكثر من 600 رافد، ويعد متنزهاً عاما لأهالي القصيم.