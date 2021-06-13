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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

في زيارة رسمية.. وزير الإعلام السعودي يصل القاهرة.. شاهد

زيارة رسمية.. وزير الإعلام السعودي يصل القاهرة.. صور

صدى البلد

وصل وزير التجارة والإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم ، إلى القاهرة في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة في القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القصبي سيرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ٥١ لمجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ١٣.

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وأضافت "واس" أنه كان في استقبال القصبي والوفد المرافق لدى وصوله مطار القاهرة الدولي  وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات في ظل العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين.

نيفين جامع والقصبي
نيفين جامع والقصبي
نيفين جامع والقصبي
السعودية وزير التجارة والإعلام السعودية مصر القاهرة

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