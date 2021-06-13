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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

صدى البلد

لم يتكبد التنمر عناء البحث لسنوات طويلة
ولم يقض ساعات الليل او يبذل أي جهد  
ليكتسب مهارات جديدة للتسلل والاختباء 
فيكاد الجميع يجزم بأننا لم نتعرض له ولم نمارسه. 
وها هو بكل بساطه يختفي من عنوان مقالتي

بنظره عابره وبسهوله شديده اصبح التنمر عائل 
يتنفس ويتعذي ويتكاثر 
وسط أقوالنا وأفعالنا وثقافتنا 
لقد وجد ضالته في مجتمع 
لم يدرك من الأساس انه معيل

بذكاء قام التنمر باختيار مجتمع أبوي 
حيث لا توجد فروق واضحة وحدود فاصله 
في التعامل مع البشر والممتلكات 
مشاعر انسانية لا قيمة لها فلا نعيرها أي اهتمام
او قد نعتبرها في بعض الأوقات كالمحرمات 
يجب ان تبقي طي الكتمان

ايها التنمر 
اعرف انه لا يوجد لك دواء 
فانت كمرض عضال انتقل من جيل الي جيل 
وأصبح من المحال ان تكشف عنه الفحوص 
ولن يكفي الفاس والنار  لاقتلاع جذور مجتمع أبوي 
والقضاء علي هيمنته علي جميع نواحي الحياه 
ولكنني علي يقين تام 
بان هناك خطوه علي بدايه الطريق

ايها الرفاق 
دعونا أولا نرفع رؤوسنا من الرمال 
ولندع الصمت بداخلنا يتحدث إلينا اولا 
وحتى نصبح قادرين علي مشاركه مشاعرنا وتجاربنا وافعالنا 
بصوت عالي وبكل وضوح 
سأظل اكتب إليكم 
معا سنقوم في فك الحصار
وستشرق شمس الحياه من جديد

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