انتخاب ميكي ليفي رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي

صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مساء اليوم الأحد، على اختيار ميكي ليفي من حزب (هناك مستقبل) رئيسا جديدا للكنيست.



وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن ليفي يأتي خلفا لـ"ياريف ليفين" النائب من حزب الليكود اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو.



وتم انتخاب ليفي بأغلبية 67 صوتا مقابل حصول مرشح حزب الليكود يعقوب مارجي على 52 صوتا.



وولد ليفي، (69 عاما) في عام 1951، وهو ينحدر لأبوين يهوديين ولدا في مدينة جيزرة الكردية في تركيا، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة حيفا وعلى درجة الماجستير في التربية من جامعة ديربي البريطانية.



بدأ حياته في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتدرج فيه إلى أن وصل إلى رتبة قائد شرطة في الفترة ما بين عامي 2000 و2004.



كان البرلمان الإسرائيلي صوت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لينهي بذلك رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة التي استمرت 12 عاما متتالية.



وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت اليمين الدستورية أمام البرلمان.