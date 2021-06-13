محاضرات ثقافية وورش فنية بـ ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر الأقصر ورشة إعادة تدوير عصا الأستيك، نفذتها مشيرة طلعت باستخدام ورق الكانسون وعصا الاستيك ومقص ومسدس شمع، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية عمل طبق من الخيوط نفذتها شيماء سعيد باستخدام طبق وخيط خيش وغراء ومسدس شمع، بجانب محاضرة بعنوان "الفنون التفاعلية الحديثة" ألقاها د. أحمد جمال.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية محاضرة بعنوان "دور الثقافة والمثقفين في التنمية" تحدث فيها بهلول مصطفى عن دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي الفكري، ودور الإعلام في توعية المجتمع بأهمية التنمية، ودور المثقفين تجاه حرية الرأي والتعبير، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكي بعنوان "لا تهمل سلاحك" تأليف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تأثير القصة المكتوبة والمسموعة والمرئية على المجتمع المصري" أوضح عدلي أحمد تعريف القصة وما لها من تأثير ودور في تكوين الوجدان في أي مجتمع، وفي مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "أدب الحوار والرأي الآخر" حاضرها موسى علي، كما نظم قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان" العقل السليم في الجسم السليم" حاضرتها داليا أحمد.