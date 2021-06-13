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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون ينص..تخطيك مسافات الكهرباء الآمنة يعرضك لهذه العقوبة

صدى البلد

قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 .. من القوانين الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء (الإنتاج والنقل والتوزيع )، ويقضي القانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية.

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حدد القانون المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء الواردة حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب الأشجار وإزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها.


ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانياً على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية, وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:


- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.


وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم.
 

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