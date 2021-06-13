السعودية.. الشيخ السديس يكرم رجل أمن منع شخصا من اقتحام منبر الحرم المكي

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، الذي نجح في منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكي.

وشكر السديس الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم - التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن علي الزهراني، خلال تسلمه درعا تذكاريا.

الرئيس العام يكرم رجل الأمن في واقعة المنبر

https://t.co/GSKULJtLlG pic.twitter.com/VkHvZl1CQc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 13, 2021

ودعا عبد الرحمن السديس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم الأمن والاستقرار.

وكان رجل الأمن وكيل رقيب محمد الزهراني قد تصدى بمساعدة زملائه لشخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكان إمام الحرم المكي يلقي خطبة الجمعة يوم 21 مايو الماضي، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر، لكن الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه.