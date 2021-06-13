عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الشيخ السديس يكرم رجل أمن منع شخصا من اقتحام منبر الحرم المكي

السديس يكرم رجل
السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمقتحم منبر الحرم

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، الذي نجح في منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكي.

وشكر السديس الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم - التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن علي الزهراني، خلال تسلمه درعا تذكاريا.

ودعا عبد الرحمن السديس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم الأمن والاستقرار.

الإمارات تدين استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير السعودية

السعودية.. قرار عاجل بشأن حج المرأة دون محرم

وكان رجل الأمن وكيل رقيب محمد الزهراني قد تصدى بمساعدة زملائه لشخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكان إمام الحرم المكي يلقي خطبة الجمعة يوم 21 مايو الماضي، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر، لكن الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه.

السعودية عبدالرحمن السديس السديس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين الشريفين مقتحم الحرم المكي منبر الحرم المكي

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير السعودية

السعودية.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة مفخخة على إحدى مدارس عسير |شاهد

السعودية: منع غير المحصنين ضد كورونا من دخول المراكز التجارية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ