عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمالي، محاضرة عبر الإنترنت، بعنوان "مسئولية الشباب الاجتماعية"، ألقاها الشيخ موسى بواري، عضو فرع المنظمة.

أوضح خلال محاضرته، أن للشّباب دورًا كبيرًا ومهمًّا في تنمية المجتمعات وبنائها؛ لذلك يجب توعيتهم وتفتيح مداركهم حول كيفية خدمة مجتمعهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشباب مع انتشار جماعات الفكر المتطرف التي تنشر العنف والانقسام داخل المجتمع.

كما أشار إلى تفاوت المتطلّبات التي يفرضها المجتمع على الشباب من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى، إلا أنها توجد بعض النقاط التي تشترك المجتمعات جملة في طلبها من الشباب، لتصل في نهاية المطاف لتنمية وإنماءٍ مجتمعي حقيقي وفعال، من أهمها: الاعتدال والوسطية، وعدم التّعصب والتطرّف في القضايا المختلفة التي يواجهها المُجتمع.

كما حذر من بعض المخاطر التي تهدد الشباب من مبادرة المذاهب والطوائف والمنظمات المختلفة الصالحة والطالحة في تلقف الشباب، واحتضانهم في الجماعات، وإعدادهم ليقوموا بمهمة الدعوة إليها وتنفيذ أهدافها، وفي سبيل ذلك ترسم الخطط المحكمة، وتجند الطاقات الهائلة، وتنفق الأموال لتضمن بقائها على أيدٍ قوية.

وأكد على أن الشباب عنوان الأمة فإذا أردت أن تعرف ماهية الأمم وحقيقة أمرها فإنظر إلى شبابها, فإذا رأيتهم شباباً متديناً متماسكاً بقيمه الأصيلة فأعلم أنها أمة عظيمة فى شأنها، قوية البناء لا ينال منها عدو ولا يطمع فيها قوى، مُطالباً إياهم بضرورة الرجوع لتعاليم دينهم السمحة المُتسمة بالوسطية والاعتدال، والتي تدعو إلى بناء الأوطان لا التخلي عنها وتدميرها.

الأزهر خريجي الأزهر الفكر المتطرف توعية الشباب مالي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ