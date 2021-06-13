ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري صوًرا جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ياسمين صبري باطلالة ساحرة مرتدية سترة فضفاضة انيقة باللون الروز، ورفعت شعرها للخلف بتسريحة ذيل حصان، واعتمدت على ميك اب جذاب يبرز ملامح وجهها.



كانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.