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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«مجلس مواد البناء» : 98 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت خلال 4 شهور

صدى البلد

 ارتفعت صادرات مصر من "الأسمنت" خلال الفترة من "يناير-أبريل" من العام الحالي بنسبة 135% لتبلغ 98 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .


ذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم /الأحد/أنه تم خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 64 دولة منهم 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(الكاميرون-موريتانيا الاسلامية-تنزانيا-هندوراس-جيبوتي-الكونغو زائير-دومينيكا-فنزويلا- ايطاليا-النيجر-زامبيا روديسيا الشمالية-شيلي-بربادوس-بورتوريكو-جواتيمالا-موريشيوس-سويسرا-بارجواي-توجو-بروندي-تيرنداد وتوباجو-الكويت) .


أضاف التقرير أن 6 دول استحوذت على 71.7% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري تصدرها"ليبيا" والذى استحوذت على 22.3 % من إجمالي الصادرات بما قيمته 21.938 مليون دولار، تلاها "كينيا" بنسبة 15.8% بما قيمته 15.510 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة"السودان" مستحوذة على 12.5% من إجمالي الصادرات بما قيمته 25ر12مليون دولار" تلاها "أوغندا" بنحو 9.2% بما قيمته 9.019 مليون دولار.

احتلت" ساحل العاج" المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 6.279 مليون دولار، تلاها" غانا" بنحو 5.310 مليون دولار، واحتلت" الكاميرون" المرتبة السابعة بنحو 3.720 مليون دولار، تلاها "فلسطين" بما قيمته 2.767 مليون دولار، احتلت"الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 2.612 مليون دولار، تلاها في المرتبة العاشرة"السنغال" بنحو 2.523 مليون دولار.

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