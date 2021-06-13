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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

هولندا وأوكرانيا
هولندا وأوكرانيا

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي هولندا وأوكرانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

منتخب هولندا كان الأفضل في الشوط الأول، وكاد ممفيس ديباي أن يسجل الهدف الأول للطواحين في الدقيقة الثانية بعدما انطلق بسرعة صاروخية مخترقًا دفاعات منتخب أوكرانيا، لكن بوتشان حامي عرين الأوكراني تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 5 مرر فينالدوم الكرة لـ دومفريس داخل منطقة جزاء أوكرانيا، لكن بوتشان واصل تألقه وتصدى لتسديدة دومفريس.

وفي الدقيقة 39، واصل بوتشان التألق بتصديه لتسديدة فينالدوم التي أطلقها من داخل منطقة جزاء أوكرانيا.

وأهدر دومفريس فرصة تسجيل هدفًا لـ هولندا في الدقيقة 40 عندما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى، لتصل له أمام الشباك مباشرة، لكنه سددها برأسه خارج الملعب بغرابة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تشكيل هولندا 

وجاء تشكيل منتخب هولندا لمواجهة أوكرانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتن ستيكنلبرج

خط الدفاع: يوريان تيمبر - دي فري - دالي بليند

خط الوسط: دينزل دومفريس - مارتن دي رون - جيي فينالدوم - فرانكي دي يونج - فان أنهولت

خط الهجوم: فوتر فيجورست - ممفيس ديباي

يورو 2020 الشوط الأول هولندا أوكرانيا

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