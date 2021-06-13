بمكياج صاخب .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جديدة

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ملفتة، وارتدت قميص باللون البينك وذا أكمام طويلة ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.

لفتت ياسمين صبري الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الملفتة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر الضفائر، ووضع لها خبير التجميل شريف طانيوس مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية التي غيرت من ملامحها.