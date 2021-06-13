عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

نفتالي بنييت
نفتالي بنييت

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، وذلك بفارق صوت واحد فقط.

وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت.

وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

حاز على ثقة الكنيست .. نفتالي بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية

زعيم ائتلاف متنوع وهش

ويقول مراقبون إن نفتالي بينيت، الحليف السابق لنتنياهو، بات رئيسا للوزراء، وزعيما لائتلاف "متنوع وهش" يتألف من ثمانية أحزاب ذات اختلافات أيديولوجية عميقة.

وفي أعقاب ذلك، أدى نفتالي بينيت اليمين رئيسا لوزراء إسرائيل، لينهي بالتالي 12 عاما من رئاسة بنيامين نتانياهو للحكومة.

من جانبه اتفق عدد من خبراء الشأن الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعاني من الصراعات، موضحين أن إسرائيل تمر حاليا بمرحلة ساخنة جدا بين الأحزاب المختلفة.

كما أن حزب الليكود الأكبر داخل إسرائيل والذي ينتمي له بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يمر بمرحلة صعبة من الانشقاقات داخله، وانشق عنه الكثير من أعضاء وكونوا أحزابا أخرى ومنهم من انضم للجانب الأخر المتمثل في الحكومة الجديدة.

نهاية نتنياهو.. الشاباك يبدأ تأمين رئيس حكومة إسرائيل الجديد نفتالي بينيت


السجن مصير نتنياهو

وقال بهاء شعث الباحث في الشأن الإسرائيلي، "بعد التصديق على الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، فإن بنيامين نتنياهو سـ يدخل قفص الاتهام تمهيدا لمحاكمته بقضايا الفساد والرشوة طبقا لما تناوله الإعلام الإسرائيلي.

ولفت في تصريحات لـ"صدى البلد" "رغم هشاشة الحكومة الجديدة وما تعانيه من تناقضات إلا أن جميع أطرافها اتفقت على إقصاء بنيامين نتنياهو عن المشهد بعد أن حكم لأكثر من 15 عاما".

حاز على ثقة الكنيست .. نفتالي بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية

مصير القضية الفلسطينية

وأكد شعث أن إسرائيل ستشهد انشقاقات جديدة؛ لأن المشهد الحالي فوضوي ومتخبط بشكل كبير، وهو ما يؤثر على علاقة إسرائيل بـ حلفائها في الخارج مثل الولايات المتحدة، وفيما يخص القضية الفلسطينية، حيث ستقع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين الأصوات المناهضة لها من حزب الليكود داخل الكنيست وبين الضغط الأمريكي عليها لإيقاف الاستيطان وحل الدولتين.

وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مأزق كبير لأن بداخلها أصوات تنتمي للجبهة اليمينية المتطرفة، وأصوات أخرى يسارية، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإيقاف الاستيطان، وإنهاء الأزمة الفلسطينية، وعقد هدنة طويلة الأمد، وإطلاق صفقة تبادل الأسرى، وإنهاء مشكلة اللاجئين.

_118319582_bennettafpmarch2021gettyimages-1231894462
_118319582_bennettafpmarch2021gettyimages-1231894462


عدم استقرار داخلي

من جانبه قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل على المستوى الداخلي تعاني حالة من عدم الاستقرار، بسبب الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، موضحا أن الأوضاع في الملف الفلسطيني والقضايا العربية - الإسرائيلية ستكون مطمئنة رغم التغيير القائم في حكومة الاحتلال؛ وذلك لأن الملف الفلسطيني يتم إدارته من خلال المستوى العسكري ومجموعة قادة الجيش وعلى رأسهم وزير الخارجية الذي زار مصر مؤخرا "جابي أشكنازي".

وأضاف فهمي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة يمكن أن نعتبرها حكومة انتقالية، لأنها متفقة على الأوراق وفي الاجتماعات ولكن في أرض الواقع يصعب تنفيذ اتفاقياتها إلى حد كبير لأنه لا تتمع بأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، كما أنها أيضا تتكون من إئتلافات حزبية صغيرة وأقلية ومتوسطة وهذه الائتلافات متناقضة فيما بينها أصلا، وإنما اجتمعت للإطاحة بنتنياهو فقط.

الحكومة الإسرائيلية الجديدة الكنيسة الحكومة الإسرائيلية حزب الليكود نفتالي بينيت بنيامين نتنياهو

موضوعات متعلقة

ميركل تعلق على فوز نتفالي بينيت برئاسة وزراء إسرائيل

إسرائيل.. بدء التصويت في الكنيست على منح الثقة لحكومة نفتالي بينت

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ